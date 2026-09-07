Banquet républicain, Place du village, Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Banquet républicain Dimanche 13 septembre, 12h00 Place du village Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:00:00+02:00

Place du village 30480 Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « enterrasse30480@gmail.com »}]

Apéritif, menu et animation musicale.