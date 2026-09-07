Concert : Natacha Santos & Wim Welker, Les Terrasses de Saint-Paul,, Saint-Paul-la-Coste

samedi 19 septembre 2026 · Les Terrasses de Saint-Paul, · Saint-Paul-la-Coste

Informations pratiques

Concert : Natacha Santos & Wim Welker Samedi 19 septembre, 19h00 Les Terrasses de Saint-Paul, Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Les Terrasses de Saint-Paul, Place du Temple, Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 61 15 52 50 »}]

Musiques brésilienne.