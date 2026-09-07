AGENDA · Saint-Paul-la-Coste
Concert : Natacha Santos & Wim Welker, Les Terrasses de Saint-Paul,, Saint-Paul-la-Coste
samedi 19 septembre 2026 · Les Terrasses de Saint-Paul, · Saint-Paul-la-Coste
Informations pratiques
Concert : Natacha Santos & Wim Welker Samedi 19 septembre, 19h00 Les Terrasses de Saint-Paul, Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Les Terrasses de Saint-Paul, Place du Temple, Saint-Paul-la-Coste Saint-Paul-la-Coste 30480 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 61 15 52 50 »}]
Musiques brésilienne.
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