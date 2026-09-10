Le Paysage est une suite, Mixt, La Chapelle, Nantes

Informations pratiques

Le Paysage est une suite Vendredi 16 octobre, 19h00 Mixt, La Chapelle Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Fanny est écrivaine, Soizic est violoncelliste. Toutes les deux pratiquent la course à pied. L’une écrit les paysages, l’autre les écoute. Entre elles, un espace sensible surgit, lorsque les territoires traversés et les topographies intérieures se répondent.

Regarder par-dessus les haies, vagabonder sous les ponts, se faufiler derrière les supermarchés : les deux femmes mettent en mouvement l’espace. Fanny Chiarello lit des textes nés de ses explorations à pied ou à vélo à travers des villes, des campagnes, des ZAC et des ZUP. Soizic Lebrat compose une pièce musicale pour violoncelle, nourrie par ses propres courses sur écoute, lorsque la foulée et le souffle cohabitent avec les sons extérieurs. Dans un kaléidoscope poétique et sonore, écrit et improvisé, mots et musique arpentent la façon dont les lieux et nos regards s’apprivoisent, s’influencent, s’affectent mutuellement.

Le texte Paysages Pauvres est édité par Le Castor astral (20206).

Mixt, La Chapelle 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/le-paysage-est-une-suite-16102026-1700 »}] [{« link »: « https://www.castorastral.com/livre/paysages-pauvres/ »}]

Fanny Chiarello – Soizic Lebrat Poésie Musique