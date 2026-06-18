Le père Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac mercredi 7 avril 2027.

La Baule-Escoublac

Le père

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07 20:00:00

fin : 2027-04-07 22:00:00

Date(s) :

2027-04-07

LE PÈRE

Considérée comme l’une des meilleures pièces du siècle par le Times, la pièce culte revient avec Pierre Arditi et Irène Jacob. Un homme refuse toute aide de sa fille au fur et à mesure qu’il vieillit. Alors qu’il essaie de comprendre ce qui se passe autour de lui, il commence à douter de ses

proches, de son esprit et même de sa propre réalité.

AVEC

Pierre Arditi, Irène Jacob, Chloé Lambert, Stanislas Stanic, Carolina Jurczac, Vincent Deniard

AUTEUR ET MISE EN SCÈNE

Florian Zeller

PRODUCTION

Les Théâtrales, en accord avec le Théâtre Édouard VII .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

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L’événement Le père La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44