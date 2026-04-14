Le petit bal des Papetiers, Musée de la Seine-et-Marne, Saint-Cyr-sur-Morin

Le petit bal des Papetiers Samedi 23 mai, 19h30 Musée de la Seine-et-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Chanvre », le musée départemental de la Seine-et-Marne vous invite à écouter la mémoire des papetiers en témoignages et en musiques, avec une lecture-spectacle, d’après les récits d’anciens salariés d’Arjowiggins-Crèvecoeur, la dernière usine papetière d’Île-de-France

Sur la rivière du Grand Morin, les moulins tournent à plein pendant des siècles, dévolus d’abord à la tannerie, à la production de farine, d’huile, puis de papier. Avec la création des premiers assignats sous la Révolution Française, les papeteries du Marais décuplent leur renommée et, un siècle plus tard, l’usine de Crèvecoeur en devient le fleuron fiduciaire. Avec le temps, l’usine s’impose comme leader international dans la fabrication de billets de banque. Sa fermeture brutale en 2019 laisse le territoire orphelin de son savoir-faire.

« Le Grand Morin, une aventure papetière » est un projet de résidence artistique de la compagnie Soleil Sous La Pluie mené avec les Compagnons papetiers de Crèvecoeur et du Marais et la Communauté de communes des Deux Morin.

Les lectures seront suivies par un concert-bal par la formation les Gueules de guingois : trio de l’accordéoniste parisien Nicolas Almosni soutenu à la contrebasse et au chant. Dégustation de pain et boisson au chanvre… bonne humeur certaine.

Musée de la Seine-et-Marne 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre, 77750 Saint-Cyr-sur-Morin, France Saint-Cyr-sur-Morin 77750 Seine-et-Marne Île-de-France 0160244600 https://www.musee-seine-et-marne.fr Ethnographie régionale. Partie littéraire sur l’écrivain Pierre Mac Orlan. Jardin de plantes traditionnellement cultivées en Seine-et-Marne (dont dix variétés d’osier), sélectionnées et disposées tout autour du bâtiment par Joël Chatain, paysagiste DPLG, et jardin pédagogique. Parking. Gare la plus proche SNCF : La ferté sous jouarre.

Lecture-spectacle « Le petit bal des Papetiers »

©CieSoulapluie