Visite libre de l’exposition Chanvre, Musée de la Seine-et-Marne, Saint-Cyr-sur-Morin

Visite libre de l’exposition Chanvre Samedi 23 mai, 19h30 Musée de la Seine-et-Marne Seine-et-Marne

Accès gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez découvrir l’exposition Chanvre. Cette exposition propose un voyage botanique et agricole, dans le passé lointain de cette plante cultivée à peu près mondialement, son histoire passée et contemporaine, ses modes culturaux et ses utilisations passées et actuelles. Le musée renoue avec une exposition liée à l’agriculture et fait le lien entre passé et présent agricole de son territoire.

En marge de l’exposition, la salle Atelier propose des jeux pour les plus jeunes sur le thème des cordes et de la piraterie, tandis que les familles peuvent s’exercer à la fabrication une corde.

Musée de la Seine-et-Marne 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre, 77750 Saint-Cyr-sur-Morin, France Saint-Cyr-sur-Morin 77750 Seine-et-Marne Île-de-France 0160244600 https://www.musee-seine-et-marne.fr Ethnographie régionale. Partie littéraire sur l’écrivain Pierre Mac Orlan. Jardin de plantes traditionnellement cultivées en Seine-et-Marne (dont dix variétés d’osier), sélectionnées et disposées tout autour du bâtiment par Joël Chatain, paysagiste DPLG, et jardin pédagogique. Parking. Gare la plus proche SNCF : La ferté sous jouarre.

Visite libre de l’exposition « Chanvre »

© Département de Seine-et-Marne