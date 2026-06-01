Le petit carnet d’été, La Grande Herbe près de l’étang des Longs-Champs, Rennes

Le petit carnet d’été Vendredi 3 juillet, 16h00 La Grande Herbe près de l’étang des Longs-Champs Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00

Pendant que la Fête des Squares bat son plein, les bibliothécaires proposent de faire une halte pour profiter de l’ombre et partager une histoire, belle, drôle, aventureuse dans un coin lecture spécialement aménagé.

Un atelier de création de petits carnets pour les vacances est également proposé.

Dans le cadre de la Fête des Squares, festival de musiques du monde.

La Grande Herbe près de l’étang des Longs-Champs 66 Rue Doyen Albert Bouzat, 35700 Rennes Rennes 35708 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

Lectures et Atelier

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