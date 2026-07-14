Informations pratiques

Le Petit Chaperon Rouge – Cie Bestiaire Théâtre du Cercle Rennes Vendredi 4 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Théâtre • Tout public à partir de 11 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre pour les réservations)

Deux enquêtrices du Laboratoire d’Intervention Bibliographique par des Reconstitutions Expérimentales et Sauvages – le L.I.B.R.E.S. – vont renseigner, reconstituer, puis intervenir dans le conte de Charles Perrault, Le Petit Chaperon Rouge, pour faire resurgir les versions antérieures, beaucoup plus sombres et violentes, mais paradoxalement plus féministes et porteuses d’espoir.

Les deux enquêtrices sont assistées par leurs stagiaires -les spectateur·ices- à qui elles vont faire la démonstration que Perrault oblitère volontairement des pans entiers de la tradition orale autour de ce conte pour mieux enfermer les petites filles dans la peur et la culpabilité. Réussiront -elles à libérer le Petit Chaperon Rouge ?

Actrices Laure Catherin, Tiphaine Corre • Régie Azélis Le Rohellec • Photo Samuel Guillaud-Lucet

Ce spectacle est coproduit par la MJC du Grand Cordel (35) et La Cidrerie (27). Nous sommes également soutenus par Au Bout du Plongeoir (35) Le Festival Paroles Paroles (14), Le Théâtre du Cercle (35) et la ville de Rennes (aide à la création).

[https://bestiairecollectif.org](https://bestiairecollectif.org)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-04T21:00:00.000+01:00

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http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/le-petit-chaperon-rouge-cie-bestiaire

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



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