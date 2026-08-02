Le Petit Chaperon Rouge – Cie Bestiaire, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

Le Petit Chaperon Rouge – Cie Bestiaire Vendredi 4 décembre, 20h00 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:00:00+01:00

Deux enquêtrices du Laboratoire d’Intervention Bibliographique par des Reconstitutions Expérimentales et Sauvages – le L.I.B.R.E.S. – vont renseigner, reconstituer, puis intervenir dans le conte de Charles Perrault, Le Petit Chaperon Rouge, pour faire resurgir les versions antérieures, beaucoup plus sombres et violentes, mais paradoxalement plus féministes et porteuses d’espoir.

Les deux enquêtrices sont assistées par leurs stagiaires -les spectateur·ices- à qui elles vont faire la démonstration que Perrault oblitère volontairement des pans entiers de la tradition orale autour de ce conte pour mieux enfermer les petites filles dans la peur et la culpabilité. Réussiront -elles à libérer le Petit Chaperon Rouge ?

Actrices Laure Catherin, Tiphaine Corre • Régie Azélis Le Rohellec • Photo Samuel Guillaud-Lucet

Ce spectacle est coproduit par la MJC du Grand Cordel (35) et La Cidrerie (27). Nous sommes également soutenus par Au Bout du Plongeoir (35) Le Festival Paroles Paroles (14), Le Théâtre du Cercle (35) et la ville de Rennes (aide à la création).

https://bestiairecollectif.org

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/le-petit-chaperon-rouge-cie-bestiaire »}] [{« link »: « https://bestiairecollectif.org »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Théâtre • Tout public à partir de 11 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre pour les réservations)

Samuel Guillaud-Lucet