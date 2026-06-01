« LE PETIT CHAPERON ROUGE » DE JOËL POMMERAT SUIVI DE « PROUVE-LE » DE LUCIE VÉROT, Théâtre Jules Julien, Toulouse
« LE PETIT CHAPERON ROUGE » DE JOËL POMMERAT SUIVI DE « PROUVE-LE » DE LUCIE VÉROT, Théâtre Jules Julien, Toulouse jeudi 18 juin 2026.
« LE PETIT CHAPERON ROUGE » DE JOËL POMMERAT SUIVI DE « PROUVE-LE » DE LUCIE VÉROT Jeudi 18 juin, 19h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T20:20:00+02:00
Fin : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T20:20:00+02:00
LE PETIT CHAPERON ROUGE DE JOËL POMMERAT
Jeudi 18 juin à 19h – couplé avec l’Initiation B
30 minutes
Projet collectif des élèves de l’atelier Initiation A
Accompagné.es par Florian Pantallarisch
« C’est l’histoire d’une petite fille très seule, autorisée par sa mère à traverser la forêt pour rendre visite à sa grand-mère. En chemin, elle croise un loup manipulateur et affamé. Une version où l’héroïne courageuse est bien décidée à tenir tête au loup… »
Texte édité chez Acte Sud.
Distribution :
Avec :
Eléonore Craipeau
Ilya Dosda
Lucia Griveau-Semilla
Eliot Guilbert
Louison Lagreu
Titouan Leroux-Laporte
Juliette Martin-Pacheco
Adèle Palomera-Angelier
Zoé Wasmer
SUIVI DE « PROUVE-LE » DE LUCIE VÉROT
Jeudi 18 juin à 19h – couplé avec l’Initiation A
50 minutes
Projet collectif des élèves de l’atelier Initiation B
Accompagné.es par Florian Pantallarisch
« Et là, Delphine fait : C’est Célia. Elle se croit dans un film. Elle pense que les maladies sont créées exprès par des gens pour tuer plein de gens ! » Prouve-le explore la question des théories du complot à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux. Cette pièce met l’accent sur un phénomène de société devenu un véritable enjeu d’éducation : la méfiance vis-à-vis des institutions et la remise en cause des théories officielles.
Texte édité aux Solitaires Intempestifs.
Distribution :
Avec :
Léo Alderuccio
Hugo Bonneville
Victoire Bidwell
Garance Demael
Adrielle Guyonnet
Gabin Lafitte-Buisan
Lou-Ahn Maille
Meije Peyrane
Anouk Reglat-Pepin
Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil
→ Projets collectifs des élèves des ateliers Initiations A et B, accompagné.es par Florian Pantallarisch théâtre Conservatoire de Toulouse
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