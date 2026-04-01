Le petit-déj des lamas et jeu de piste A la recherche des mystérieux oeufs d’or Saint-Aignan
Le petit-déj des lamas et jeu de piste A la recherche des mystérieux oeufs d’or Saint-Aignan dimanche 26 avril 2026.
Saint-Aignan
Le petit-déj des lamas et jeu de piste A la recherche des mystérieux oeufs d’or
83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-02
Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi et jeu de piste A la recherche des mystérieux oeufs d’or
Le petit-déj des lamas chez Lama Émoi & et jeu de piste A la recherche des mystérieux oeufs d’or 15 .
83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76
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English :
Lama breakfast at Lama Émoi and treasure hunt In search of the mysterious golden eggs
L’événement Le petit-déj des lamas et jeu de piste A la recherche des mystérieux oeufs d’or Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-11 par ADT41
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