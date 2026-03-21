Visite + nourrissage + spectacle Le printemps des lamas Saint-Aignan
Visite + nourrissage + spectacle Le printemps des lamas Saint-Aignan samedi 18 avril 2026.
Visite + nourrissage + spectacle Le printemps des lamas
83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Visite + nourrissage + spectacle Le printemps des lamas
Visite + nourrissage + spectacle Le printemps des lamas par l’asso Nos petits passages 10 .
83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76
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English :
Visit and animation at Lama Émoi. Animation on wool spinning.
L’événement Visite + nourrissage + spectacle Le printemps des lamas Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-03-21 par ADT41