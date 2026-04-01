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Spectacle Le printemps des lamas avec visite et nourrissage chez Lama Émoi Saint-Aignan

Spectacle Le printemps des lamas avec visite et nourrissage chez Lama Émoi Saint-Aignan

Spectacle Le printemps des lamas avec visite et nourrissage chez Lama Émoi Saint-Aignan samedi 18 avril 2026.

Adresse : 83 Chemin de la Gabillonnerie

Ville : 41110 Saint-Aignan

Département : Loir-et-Cher

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Aignan

Spectacle Le printemps des lamas avec visite et nourrissage chez Lama Émoi

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Visite, nourrissage et spectacle Le printemps des lamas par l’asso Nos Petits Passages
Visite, nourrissage et spectacle Le printemps des lamas par l’asso Nos Petits Passage 10  .

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76 

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English :

Visit, feeding and show Springtime of the llamas by the Nos Petits Passages association

L’événement Spectacle Le printemps des lamas avec visite et nourrissage chez Lama Émoi Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-11 par ADT41

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