Saint-Aignan

Spectacle Le printemps des lamas avec visite et nourrissage chez Lama Émoi

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Visite, nourrissage et spectacle Le printemps des lamas par l’asso Nos Petits Passages

Visite, nourrissage et spectacle Le printemps des lamas par l’asso Nos Petits Passage 10 .

83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 52 69 76

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English :

Visit, feeding and show Springtime of the llamas by the Nos Petits Passages association

L’événement Spectacle Le printemps des lamas avec visite et nourrissage chez Lama Émoi Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-11 par ADT41