LE PETIT DÉTOURNEMENT – Compagnie La Poule, le Cube, Villenave-d’Ornon
vendredi 6 novembre 2026 · le Cube · Villenave-d'Ornon
Informations pratiques
LE PETIT DÉTOURNEMENT – Compagnie La Poule Vendredi 6 novembre, 20h30 le Cube Gironde
Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 12 € / Carte jeune : 8 € / Carte jeune – accompagnateur : 8 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00
Un show de haut vol
Inspiré du film culte Le Grand Détournement, ce spectacle propose une expérience théâtrale jubilatoire. Rien n’est écrit, tout naît dans l’instant. Les comédiens doubleurs accompagnés par un musicien, inventent en temps réel dialogues, scénario et ambiance sonore sur des extraits de films variés. Un véritable défi collectif où tout peut basculer, au service d’une performance totalement improvisée. Humour, décalage et créativité débridée. Furieusement inventif !
Conception et mise en scène : Jérémy Sanagheal / Création vidéo : Steve Marchesse / Comédiens (en alternance) : Fatima Ammari, Aurelie Bapst, Mathilde Banderly, Anne-Laure Chauvet, Julien Gigault, Christelle Lachaume, Antoine Le Frère, Celine Lemarie, Frederic LeNeillon, Damien Mourguye, Lucas Prost, Marie Rechner, Guillaume Roussel / Musiciens (en alternance) : Anthony Boulch’, Virginie Hauser
Tout public – Déconseillé aux moins de 14 ans – Durée : 1 h 30
le Cube Chemin de Cadaujac 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-villenave.mapado.com/event/781469-le-petit-detournement-compagnie-la-poule »}]
Doublage – Improvisation spectacle doublage
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