Le petit détournement – par La Poule Impro Théâtre 100 Noms Nantes mardi 9 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-09 20:15 – 21:45

Gratuit : non 12 € à 26 € 12 € à 24 €Soirée gala du 15 octobre (spéciale 10 ans) : 14 € à 26 € RÉSERVATIONS :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public, En famille

Doublages improvisés d’extraits de films Par la compagnie LA POULE, troupe professionnelle d’improvisation. 4 micros et plusieurs extraits de films : la mission des 4 doubleurs du Petit Détournement est de recréer en direct des dialogues sur des images de films récents, classiques, d’action ou d’auteur, grand public ou de genre… Le Petit Détournement est inspiré par le succès de son illustre prédécesseur : le Grand Détournement, téléfilm français écrit et réalisé en 1993 par Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette, racontant la vie inventée d’un John Wayne rebaptisé Georges Abitbol « l’Homme le plus classe du monde ». A une différence notable près : là où tous les dialogues de ce téléfilm avaient été écrits en amont, nos 4 doubleurs du Petit Détournement vont devoir réaliser la prouesse de réinventer des dialogues de manière totalement improvisée. Durée : 1h30

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/