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LE PETIT MARCHÉ DE CASTELNOU- LES JEUDIS MATINS Castelnou

jeudi 30 juillet 2026 · Castelnou

LE PETIT MARCHÉ DE CASTELNOU- LES JEUDIS MATINS Castelnou

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Au Pied de l'église
Ville
66300 Castelnou
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Castelnou

LE PETIT MARCHÉ DE CASTELNOU- LES JEUDIS MATINS

Au Pied de l’église Castelnou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 08:30:00
fin : 2026-08-20 13:00:00

Date(s) :
2026-07-30

TOUS LES JEUDIS
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Au Pied de l’église Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 72 19 13 72  lemarchehistorique@gmail.com

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English :

EVERY THURSDAY

L’événement LE PETIT MARCHÉ DE CASTELNOU- LES JEUDIS MATINS Castelnou a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI ASPRES-THUIR

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