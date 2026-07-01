AGENDA · Castelnou
LE PETIT MARCHÉ DE CASTELNOU- LES JEUDIS MATINS Castelnou
jeudi 30 juillet 2026 · Castelnou
Informations pratiques
Castelnou
LE PETIT MARCHÉ DE CASTELNOU- LES JEUDIS MATINS
Au Pied de l’église Castelnou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 08:30:00
fin : 2026-08-20 13:00:00
Date(s) :
2026-07-30
TOUS LES JEUDIS
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Au Pied de l’église Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 72 19 13 72 lemarchehistorique@gmail.com
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English :
EVERY THURSDAY
L’événement LE PETIT MARCHÉ DE CASTELNOU- LES JEUDIS MATINS Castelnou a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI ASPRES-THUIR
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