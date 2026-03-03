LES ENIGMES DU CHÂTEAU

Place du Château Castelnou Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-24 18:00:00

fin : 2026-10-25 20:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Les couleurs automnales habillent le territoire des Aspres. Avec elles, l’effervescence de l’été fait place aux murmures de l’automne. C’est à ce moment-là que le château délivre ses secrets aux plus téméraires.

.

Place du Château Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20 chateaucastelnou@cd66.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Autumn colors adorn the Aspres region. With them, the bustle of summer gives way to the murmur of autumn. This is when the castle reveals its secrets to the most adventurous visitors.

L’événement LES ENIGMES DU CHÂTEAU Castelnou a été mis à jour le 2026-03-03 par CDT66