VISITE CONTÉE DU CHÂTEAU

Place du Château Castelnou Pyrénées-Orientales

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-10-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-05-23 2026-06-14 2026-07-21 2026-09-19 2026-10-22 2026-12-30

Le Département a prévu tout un programme d’animations pour petits et grands Fête de la Nature, Nuit Romantique, Journées Médiévales, Nuits des Etoiles, Journées Européennes du Patrimoine et d’autres évènements !…

.

Place du Château Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20 chateaucastelnou@cd66.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Département has planned a whole program of events for young and old: Fête de la Nature, Nuit Romantique, Journées Médiévales, Nuits des Etoiles, Journées Européennes du Patrimoine and many more!…

L’événement VISITE CONTÉE DU CHÂTEAU Castelnou a été mis à jour le 2026-03-05 par CDT66