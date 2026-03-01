VISITE CONTÉE DU CHÂTEAU Castelnou
VISITE CONTÉE DU CHÂTEAU Castelnou dimanche 29 mars 2026.
VISITE CONTÉE DU CHÂTEAU
Place du Château Castelnou Pyrénées-Orientales
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-10-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29 2026-05-23 2026-06-14 2026-07-21 2026-09-19 2026-10-22 2026-12-30
Le Département a prévu tout un programme d’animations pour petits et grands Fête de la Nature, Nuit Romantique, Journées Médiévales, Nuits des Etoiles, Journées Européennes du Patrimoine et d’autres évènements !…
.
Place du Château Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20 chateaucastelnou@cd66.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Département has planned a whole program of events for young and old: Fête de la Nature, Nuit Romantique, Journées Médiévales, Nuits des Etoiles, Journées Européennes du Patrimoine and many more!…
L’événement VISITE CONTÉE DU CHÂTEAU Castelnou a été mis à jour le 2026-03-05 par CDT66