LES QUATRE SAISONS AU CHÂTEAU DE CASTELNOU HIVER

Place du chateau Castelnou Pyrénées-Orientales

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-26

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-12-26

Quatre saisons au Château le programme de l’hiver:

· Lendemains de Noël au Château Sam. 26 & dim. 27 décembre (11h-17h) Spectacle jeune public · Récital de musique Diseuse de bonne aventure

· Visite contée · Mer. 30 décembre à 15h

…

.

Place du chateau Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20 chateaucastelnou@cd66.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four seasons at the Château the winter program:

– Lendemains de Noël au Château Sat. 26 & Sun. 27 December (11am-5pm) Show for young audiences Music recital Fortune-teller

– Storytelling tour Wed. dec. 30 at 3pm

…

L’événement LES QUATRE SAISONS AU CHÂTEAU DE CASTELNOU HIVER Castelnou a été mis à jour le 2026-03-06 par OTI ASPRES-THUIR