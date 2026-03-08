LES QUATRE SAISONS AU CHÂTEAU DE CASTELNOU HIVER Castelnou
LES QUATRE SAISONS AU CHÂTEAU DE CASTELNOU HIVER
Place du chateau Castelnou Pyrénées-Orientales
Début : 2026-12-26
fin : 2026-12-30
2026-12-26
Quatre saisons au Château le programme de l’hiver:
· Lendemains de Noël au Château Sam. 26 & dim. 27 décembre (11h-17h) Spectacle jeune public · Récital de musique Diseuse de bonne aventure
· Visite contée · Mer. 30 décembre à 15h
Place du chateau Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20 chateaucastelnou@cd66.fr
English :
Four seasons at the Château the winter program:
– Lendemains de Noël au Château Sat. 26 & Sun. 27 December (11am-5pm) Show for young audiences Music recital Fortune-teller
– Storytelling tour Wed. dec. 30 at 3pm
…
