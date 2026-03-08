LES QUATRE SAISONS AU CHÂTEAU DE CASTELNOU ÉTÉ

Place du chateau Castelnou Pyrénées-Orientales

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-27

Quatre saisons au Château le programme de l’été:

· La Nuit romantique des Plus beaux villages de France Sam. 27 juin (21h-23h30) Une soirée chimérique et décalée, réservée aux couples. Des performances artistiques vont se succéder pour plonger d…

.

Place du chateau Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20 chateaucastelnou@cd66.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four seasons at the Château the summer program:

– La Nuit romantique des Plus beaux villages de France Sat. June 27 (9-11.30pm) A quirky, chimerical evening for couples only. A succession of artistic performances will plunge you into a…

L’événement LES QUATRE SAISONS AU CHÂTEAU DE CASTELNOU ÉTÉ Castelnou a été mis à jour le 2026-03-06 par OTI ASPRES-THUIR