LES QUATRE SAISONS AU CHÂTEAU DE CASTELNOU ÉTÉ Castelnou samedi 27 juin 2026.
Place du chateau Castelnou Pyrénées-Orientales
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5
Début : 2026-06-27
fin : 2026-09-20
2026-06-27
Quatre saisons au Château le programme de l’été:
· La Nuit romantique des Plus beaux villages de France Sam. 27 juin (21h-23h30) Une soirée chimérique et décalée, réservée aux couples. Des performances artistiques vont se succéder pour plonger d…
Place du chateau Castelnou 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 69 20 chateaucastelnou@cd66.fr
English :
Four seasons at the Château the summer program:
– La Nuit romantique des Plus beaux villages de France Sat. June 27 (9-11.30pm) A quirky, chimerical evening for couples only. A succession of artistic performances will plunge you into a…
