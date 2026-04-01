Les Deux Alpes

Le petit Marché de Mont-de-Lans

Sous les halles de la mairie du village Les Deux Alpes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-10 08:00:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :

2026-12-10

Produits locaux, fromages et saucissons.

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Sous les halles de la mairie du village Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 04 24

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English : Mont de Lans Village Market

Local products, cheeses and sausages.

L’événement Le petit Marché de Mont-de-Lans Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des 2 Alpes