Le tour des 6 Vallées de l’Oisans Les Deux Alpes
Le tour des 6 Vallées de l’Oisans
4 Place des 2 Alpes Les Deux Alpes Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-16
Ton ultra-trail en 6 étapes au cœur des décors époustouflants de l’Oisans !
4 Place des 2 Alpes Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes les2alpestrail@gmail.com
English :
Your ultra-trail in 6 stages in the heart of the breathtaking scenery of Oisans!
