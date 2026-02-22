Girls Shredding Days Les Deux Alpes
Girls Shredding Days Les Deux Alpes vendredi 10 juillet 2026.
Girls Shredding Days
Bike Park les 2 Alpes Les Deux Alpes Isère
Début : Samedi 2026-07-10
fin : 2026-07-12
2026-07-10
Profitez d’un week-end VTT 100% fille du 11 au 12 juillet.
Venez rider avec Isabeau Courdurier, championne du monde de VTT Enduro.
Bike Park les 2 Alpes Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 79 22 00
English : Girls Shredding Days
Enjoy a 100% girls’ MTB weekend from the 11th to the 12th of July.
Come and ride with Isabeau Courdurier, Enduro mountain bike world champion.
L’événement Girls Shredding Days Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme des 2 Alpes