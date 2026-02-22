Girls Shredding Days

Bike Park les 2 Alpes Les Deux Alpes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Profitez d’un week-end VTT 100% fille du 11 au 12 juillet.

Venez rider avec Isabeau Courdurier, championne du monde de VTT Enduro.

.

Bike Park les 2 Alpes Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 79 22 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Girls Shredding Days

Enjoy a 100% girls’ MTB weekend from the 11th to the 12th of July.

Come and ride with Isabeau Courdurier, Enduro mountain bike world champion.

L’événement Girls Shredding Days Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme des 2 Alpes