Coupe de France VTT

Les Deux Alpes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Du 26 au 28 juin 2026, Les 2 Alpes accueillent une manche de la Coupe de France DH un week-end 100 % descente réunissant élites et amateurs sur une piste technique et exigeante, la Fury.

.

Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 79 22 00 info@les2alpes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From June 26 to 28, 2026, Les 2 Alpes will welcome a stage of the French Downhill Cup: three days dedicated entirely to downhill racing, uniting top-tier athletes and passionate amateurs on a fast, technical, and highly demanding track, the Fury.

L’événement Coupe de France VTT Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme des 2 Alpes