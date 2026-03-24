Mountain Of Hell Kids Office de Tourisme des 2 Alpes Les Deux Alpes

Mountain Of Hell Kids

Office de Tourisme des 2 Alpes 4 Place des 2 Alpes Les Deux Alpes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Dans les traces de leurs aînés, les jeunes rideurs vont eux aussi affronter la mythique Mountain Of Hell le 20 juin prochain.

.

Office de Tourisme des 2 Alpes 4 Place des 2 Alpes Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 79 22 00 mountainofhell@les2alpes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moutain Of Hell Kids

Following in the footsteps of their elders, the young riders will also take on the mythical Mountain Of Hell on 20 June.

L’événement Mountain Of Hell Kids Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des 2 Alpes