Mountain Of Hell Kids Office de Tourisme des 2 Alpes Les Deux Alpes
Mountain Of Hell Kids Office de Tourisme des 2 Alpes Les Deux Alpes samedi 20 juin 2026.
Mountain Of Hell Kids
Office de Tourisme des 2 Alpes 4 Place des 2 Alpes Les Deux Alpes Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Dans les traces de leurs aînés, les jeunes rideurs vont eux aussi affronter la mythique Mountain Of Hell le 20 juin prochain.
.
Office de Tourisme des 2 Alpes 4 Place des 2 Alpes Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 79 22 00 mountainofhell@les2alpes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Moutain Of Hell Kids
Following in the footsteps of their elders, the young riders will also take on the mythical Mountain Of Hell on 20 June.
L’événement Mountain Of Hell Kids Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme des 2 Alpes