Marché de Mont-de-Lans Rue principale du village Les Deux Alpes
Marché de Mont-de-Lans Rue principale du village Les Deux Alpes jeudi 2 juillet 2026.
Marché de Mont-de-Lans
Rue principale du village Mont de Lans Les Deux Alpes Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-02 08:00:00
fin : 2026-08-27 13:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Fruits, légumes, fromages, saucissons, produits régionaux et liqueurs, confitures, pains d’épices, produits bio mais aussi farçous et diots …
.
Rue principale du village Mont de Lans Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 04 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mont-de-Lans village market
Fruits, vegetables, cheeses, sausages, regional products and liqueurs, jams, gingerbread, organic products but also farçous and diots …
L’événement Marché de Mont-de-Lans Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des 2 Alpes