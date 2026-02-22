Trail Le Défi de la Muzelle Les Deux Alpes
Trail Le Défi de la Muzelle Les Deux Alpes lundi 20 juillet 2026.
Trail Le Défi de la Muzelle
Place des 2 Alpes Les Deux Alpes Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20
Le Défi de la Muzelle des 2 Alpes est une course de trail par étapes 100 km ou 50 km à parcourir.
Chaque jour, un nouveau tracé à explorer ! Grimpeurs, sprinteurs, descendeurs à chacun son classement. Le tout dans une ambiance conviviale chaque soir.
.
Place des 2 Alpes Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes les2alpestrail@gmail.com
English : Trail Le Défi de la Muzelle
Le Défi de la Muzelle at Les 2 Alpes is a multi-stage trail race: 100 km or 50 km to complete.
Each day, a new course to explore! Climbers, sprinters, descenders: everyone has their own ranking.
All in a friendly, festive atmosphere every evening.
L’événement Trail Le Défi de la Muzelle Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme des 2 Alpes