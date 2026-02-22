Trail Le Défi de la Muzelle Les Deux Alpes

Trail Le Défi de la Muzelle

Place des 2 Alpes Les Deux Alpes Isère

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-24

2026-07-20

Le Défi de la Muzelle des 2 Alpes est une course de trail par étapes 100 km ou 50 km à parcourir.

Chaque jour, un nouveau tracé à explorer ! Grimpeurs, sprinteurs, descendeurs à chacun son classement. Le tout dans une ambiance conviviale chaque soir.

Place des 2 Alpes Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes les2alpestrail@gmail.com

English : Trail Le Défi de la Muzelle

Le Défi de la Muzelle at Les 2 Alpes is a multi-stage trail race: 100 km or 50 km to complete.

Each day, a new course to explore! Climbers, sprinters, descenders: everyone has their own ranking.

All in a friendly, festive atmosphere every evening.

