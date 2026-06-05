Grenade

LE PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN FÊTE L’ÉTÉ

Rue de la République Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Un moment simple et chaleureux, pour célébrer le talent local et l’esprit du marché !

Pour célébrer l’arrivée de l’été et la fête de la musique, venez profiter d’un moment convivial au petit marché du fait main.

Artisans, créateurs et ambiance chaleureuse seront au rendez-vous pour cette matinée festive.

Petits et grands pourront également participer à un atelier avec MBS Atelier Savons à Modeler.

Envie d’un moment créatif, ludique et sensoriel ?

Venez découvrir notre atelier de savons à modeler !

Petits et grands pourront former leur savon en laissant libre cours à leur imagination chacun repart avec sa création unique et personnalisée.

Une activité créative et amusante à partager en famille.

Découvertes et bonne humeur vous attendent pour bien commencer l’été !

Nous vous attendons nombreux ! 0 .

Rue de la République Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 lepetitmarchedufaitmain@gmail.com

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English :

A simple, warm moment to celebrate local talent and the spirit of the market!

L’événement LE PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN FÊTE L’ÉTÉ Grenade a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE