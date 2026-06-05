LE PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN FÊTE L’ÉTÉ Grenade
LE PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN FÊTE L’ÉTÉ Grenade samedi 20 juin 2026.
Grenade
LE PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN FÊTE L’ÉTÉ
Rue de la République Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Un moment simple et chaleureux, pour célébrer le talent local et l’esprit du marché !
Pour célébrer l’arrivée de l’été et la fête de la musique, venez profiter d’un moment convivial au petit marché du fait main.
Artisans, créateurs et ambiance chaleureuse seront au rendez-vous pour cette matinée festive.
Petits et grands pourront également participer à un atelier avec MBS Atelier Savons à Modeler.
Envie d’un moment créatif, ludique et sensoriel ?
Venez découvrir notre atelier de savons à modeler !
Petits et grands pourront former leur savon en laissant libre cours à leur imagination chacun repart avec sa création unique et personnalisée.
Une activité créative et amusante à partager en famille.
Découvertes et bonne humeur vous attendent pour bien commencer l’été !
Nous vous attendons nombreux ! 0 .
Rue de la République Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 lepetitmarchedufaitmain@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A simple, warm moment to celebrate local talent and the spirit of the market!
L’événement LE PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN FÊTE L’ÉTÉ Grenade a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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