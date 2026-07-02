Le Petit Marché Saint-Jeantais Saint-Jean-du-Bruel
jeudi 2 juillet 2026 · Saint-Jean-du-Bruel
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Bruel
Le Petit Marché Saint-Jeantais
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Le Petit Marché Saint-Jeantais vous donne rendez-vous tous les jeudis matins en juillet et août autour de l’église !
Retrouvez vos producteurs et commerçants boucherie, charcuterie, olives et tapenade, fromages, poisson et coquillages, traiteur réunionnais, ainsi que fruits et légumes.
De bons produits pour de bonnes idées en cuisine…
Il ne vous reste plus qu’à réussir vos recettes ! .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 26 16
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English :
The Petit Marché Saint-Jeantais invites you to join us every Thursday morning in July and August around the church!
L’événement Le Petit Marché Saint-Jeantais Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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