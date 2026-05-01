Le petit marché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le petit marché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 8 mai 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Le petit marché
Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:30:00
fin : 2026-05-08 13:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Tous les vendredis matins, sur la place des Halles, vous retrouverez plusieurs producteurs locaux de fruits et légumes, œufs, crème, volailles, poissons, fruits de mer, etc. Idéal pour faire un appoint en fin de semaine ! .
Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16
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English : Le petit marché
L’événement Le petit marché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Villedieu-les-Poêles
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