Bric à Brac Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Bric à Brac

Villedieu-les-Poêles 590 rue beau soleil Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Hippodrome de Villedieu les Poêles, emplacement gratuit. Arrivée entre 7h et 8h, réservation souhaitable.

Restauration et buvette sur place et la compagine des Ludivores, jeux de société. Ouvert à tous. .

Villedieu-les-Poêles 590 rue beau soleil Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 31 16 37 64 quartierroutedavranches@free.fr

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English : Bric à Brac

L’événement Bric à Brac Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Villedieu-les-Poêles