Bric à Brac Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Bric à Brac Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 8 mai 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Bric à Brac
Villedieu-les-Poêles 590 rue beau soleil Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Hippodrome de Villedieu les Poêles, emplacement gratuit. Arrivée entre 7h et 8h, réservation souhaitable.
Restauration et buvette sur place et la compagine des Ludivores, jeux de société. Ouvert à tous. .
Villedieu-les-Poêles 590 rue beau soleil Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 31 16 37 64 quartierroutedavranches@free.fr
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English : Bric à Brac
L’événement Bric à Brac Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Villedieu-les-Poêles
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