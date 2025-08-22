GRP 4 Les belvèdères du Mont-Saint-Michel de Villedieu-les-Poêles à Carolles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

GRP 4 Les belvèdères du Mont-Saint-Michel de Villedieu-les-Poêles à Carolles

GRP 4 Les belvèdères du Mont-Saint-Michel de Villedieu-les-Poêles à Carolles 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Normandie

Durée : 300 Distance : 20000.0 Tarif :

Présentation

Parcourez le premier tronçon du GRP 4 (Villedieu-les-Poêles/Carolles). Goûtez à l’itinérance en toute liberté en empruntant le chemin de grande randonnée pédestre.

Ce premier tronçon vous mène à Carolles.

Points remarquables sur le circuit

1- Le marché de Villedieu-les-Poêles Le grand Marché de Villedieu-les-Poêles à lieu tous les mardis sur 4 places place des Halles, place des Costils, place de la République et place du Presbytère.

2- La fontaine Notre-Dame de la Jaunisse à Fleury

3- Le zoo de Champrepus Le zoo de Champrepus regroupe une cinquantaine d’espèces selon 5 thèmes principaux savane, Madagascar, espace tropical, animaux domestiques exotiques et mini-ferme.

4- Le viaduc du Guibel il a été édifié en 1869, sous Napoléon III, à l’occasion de la mise en service de la ligne Paris-Granville. De 98,5m de long et de 22,5 m de haut, il enjambe la vallée de l’Airou. Dans ce site bucolique, il y a une aire de pique-nique.

5- La chapelle de l’ancien bourg de Beauchamps Vous traversez l’ancien bourg de Beauchamps, dont l’église du XIe siècle, a été détruite par un coup de foudre au 19e siècle. Seule subsiste la petite chapelle Sud, dans le cimetière. De belles maisons anciennes avec arcs en plein cintre et statues de Vierge jalonnent le circuit jusqu’à Beauchamps. Dénichez-les !

6- Le Logis d’Équilly De style Louis XIII, a la particularité de présenter un ensemble complet d’une ancienne seigneurie de l’Avranchin, comprenant (étang et pièce d’eau, chapelle, grange à dîmes..). Le village fait partie des Village Patrimoine .

7- La cloche historique de La Haye Pesnel fondue en 1793, avec une inscription révolutionnaire, classée aux Monuments Historiques. Grande Fête des fleurs en août.

8- L’abbaye de la Lucerne Fondée en 1143 puis construite au creux de la vallée du Thar, l’Abbaye est restaurée au XVème et au XVIIème siècle. Elle est de style roman, d’esprit cistercien par leur sobriété et leur rigueur. L’ensemble est dominé par une tour anglo normande qui annonce l’architecture gothique.

9- Le château de St Pierre Langers On peut remarquer sur la pelouse du château, le chêne des Plaids plusieurs fois centenaire. C’est sous cet arbre vénérable que le seigneur du lieu rendait la justice. La belle demeure fut bien des fois transformée depuis le château à motte du haut Moyen-âge jusqu’au manoir cossu au style classique que l’on peut voir actuellement.

10- Le Menhir de Vaumoisson Le Menhir de Vaumoisson, ou Pierre au diable . Satan, chargé de ce bloc pris à Chausey, le portait pour la construction du Pont-au-Bault. Il gravissait le pignon lorsqu’il aperçut un prêtre. Il laissa alors choir son fardeau. Ses 5 griffes sont restées empreintes dans le granit.

English : GRP 4 Les belvèdères du Mont-Saint-Michel de Villedieu-les-Poêles à Carolles

Presentation

Walk the first section of the GRP 4 (Villedieu-les-Poêles/Carolles). Get a taste of roaming in complete freedom by taking the long-distance footpath.

This first section leads you to Carolles.

Remarkable points on the stroll

1- The market of Villedieu-les-Poêles: The big market of Villedieu-les-Poêles takes place every Tuesday on 4 places: place des Halles, place des Costils, place de la République and place du Presbytère.

2- The fountain Our Lady of Jaundice Fleury

3- Champrepus Zoo: The Champrepus Zoo has about fifty species according to 5 main themes: savannah, Madagascar, tropical space, exotic pets and mini-farm.

4- The viaduct of Guibel: it was built in 1869, under Napoleon III, for the commissioning of the Paris-Granville line. 98.5m long and 22.5m high, it spans the Airou valley. In this bucolic site, there is a picnic area.

5- The chapel of the ancient village of Beauchamps: You cross the ancient village of Beauchamps, whose 11th-century church was destroyed by a lightning strike in the 19th century. Only the small south chapel remains, in the cemetery. Beautiful old houses with round arches and statues of the Virgin Mary line the route to Beauchamps. Find them!

6- Le Logis d’Équilly In the style of Louis XIII, it has the particularity to present a complete set of an ancient seigniory of Avranchin, including (pond and water piece, chapel, tithe barn..). The village is part of the Village Patrimoine .

7- The historical bell of La Haye Pesnel: cast in 1793, with a revolutionary inscription, classified as a Historic Monument. Big Flower Festival in August.

8- The Lucerne Abbey: Founded in 1143 and built in the hollow of the Thar valley, the Abbey was restored in the 15th and 17th centuries. It is of Romanesque style, of Cistercian spirit by their sobriety and their rigor. The ensemble is dominated by an Anglo-Norman tower which heralds the Gothic architecture.

9- The castle of St Pierre Langers: We can notice on the lawn of the castle, the oak Plaids several times centenary. It is under this venerable tree that the lord of the place made justice. The beautiful residence was transformed many times since the castle with motte of the high Middle Ages until the rich manor with the classical style which one can see currently.

10- The Menhir of Vaumoisson The Menhir of Vaumoisson, or Devil’s Stone . Satan, in charge of this block taken in Chausey, carried it for the construction of the Pont-au-Bault. He was climbing the gable when he saw a priest. He then let his burden fall. His 5 claws remained imprinted in the granite.

Deutsch :

Vorstellung

Wandern Sie den ersten Abschnitt des GRP 4 (Villedieu-les-Poêles/Carolles). Probieren Sie das freie Wandern auf dem Fernwanderweg aus.

Dieser erste Abschnitt führt Sie nach Carolles.

Bemerkenswerte Punkte auf der Strecke

1- Der Markt von Villedieu-les-Poêles: Der große Markt von Villedieu-les-Poêles findet jeden Dienstag auf vier Plätzen statt: Place des Halles, Place des Costils, Place de la République und Place du Presbytère.

2- Der Brunnen Notre-Dame de la Jaunisse in Fleury

3- Der Zoo von Champrepus: Der Zoo von Champrepus umfasst ca. 50 Arten in 5 Hauptthemen: Savanne, Madagaskar, tropischer Raum, exotische Haustiere und Mini-Ferme.

4- Das Guibel-Viadukt: Es wurde 1869 unter Napoleon III. anlässlich der Inbetriebnahme der Strecke Paris-Granville errichtet. Mit einer Länge von 98,5 m und einer Höhe von 22,5 m überspannt er das Tal des Flusses Airou. An diesem bukolischen Ort gibt es einen Picknickplatz.

5- Die Kapelle des alten Marktfleckens Beauchamps: Sie durchqueren den alten Marktflecken Beauchamps, dessen Kirche aus dem 11. Jahrhundert durch einen Blitzeinschlag im 19. Nur die kleine Südkapelle auf dem Friedhof ist noch erhalten. Schöne alte Häuser mit Rundbögen und Marienstatuen säumen den Weg nach Beauchamps. Entdecken Sie sie!

6- Le Logis d’Équilly: Im Stil Ludwigs XIII. erbaut, hat es die Besonderheit, dass es ein vollständiges Ensemble einer ehemaligen Herrschaft des Avranchin darstellt, das (Teich und Wasserspiel, Kapelle, Zehntscheune…) umfasst. Das Dorf gehört zu den Village Patrimoine (Dorf des Kulturerbes).

7- Die historische Glocke von La Haye Pesnel: 1793 gegossen, mit einer revolutionären Inschrift, als historisches Denkmal klassifiziert. Großes Blumenfest im August.

8- L?abbaye de la Lucerne: Die Abtei wurde 1143 gegründet und dann im Thar-Tal erbaut. Sie wurde im 15. und 17. Jahrhundert restauriert. Sie ist im romanischen Stil erbaut und durch ihre Schlichtheit und Strenge vom Geist der Zisterzienser geprägt. Die Anlage wird von einem anglo-normannischen Turm dominiert, der die gotische Architektur ankündigt.

9- Das Schloss von St Pierre Langers: Auf dem Rasen vor dem Schloss steht die mehrere hundert Jahre alte Eiche Eiche des Plaids . Unter diesem ehrwürdigen Baum sprach der Herr des Ortes Recht. Das schöne Anwesen wurde mehrmals umgebaut, von der Burg mit Motte im Hochmittelalter bis zum heutigen Herrenhaus im klassischen Stil.

10- Der Menhir von Vaumoisson: Der Menhir von Vaumoisson, auch Teufelsstein genannt. Satan, der mit diesem auf Chausey entnommenen Block beladen war, trug ihn für den Bau der Pont-au-Bault. Er kletterte den Giebel hinauf, als er einen Priester erblickte. Da ließ er seine Last fallen. Seine fünf Klauen blieben im Granit zurück.

Italiano :

Presentazione

Percorrere il primo tratto del GRP 4 (Villedieu-les-Poêles/Carolles). Provate il gusto di vagare in piena libertà percorrendo il sentiero a lunga percorrenza.

Questa prima sezione vi porta a Carolles.

Punti notevoli della passeggiata

1- Il mercato di Villedieu-les-Poêles: Il grande mercato di Villedieu-les-Poêles si svolge ogni martedì in 4 luoghi: place des Halles, place des Costils, place de la République e place du Presbytère.

2- La fontana di Notre-Dame de la Jaunisse a Fleury

3- Zoo di Champrepus: lo zoo di Champrepus ospita una cinquantina di specie di animali, suddivisi in 5 temi principali: savana, Madagascar, area tropicale, animali esotici e una mini-fattoria.

4- Il viadotto Guibel: fu costruito nel 1869, sotto Napoleone III, quando fu commissionata la linea Parigi-Granville. Lunga 98,5 m e alta 22,5 m, attraversa la valle di Airou. In questo sito bucolico si trova un’area picnic.

5- La cappella dell’antico villaggio di Beauchamps: si attraversa l’antico villaggio di Beauchamps, la cui chiesa dell’XI secolo fu distrutta da un fulmine nel XIX secolo. Nel cimitero rimane solo la piccola cappella sud. Bellissime case antiche con archi a tutto sesto e statue della Vergine Maria costeggiano il percorso verso Beauchamps. Trovateli!

6- Le Logis d’Équilly: in stile Luigi XIII, ha la particolarità di presentare un insieme completo di un’antica signoria dell’Avranchin, comprendente (stagno e giochi d’acqua, cappella, granaio delle decime…). Il villaggio fa parte del Village Patrimoine .

7- La storica campana di La Haye Pesnel: fusa nel 1793, con un’iscrizione rivoluzionaria, classificata come Monumento Storico. Grande Festa dei Fiori in agosto.

8- Abbazia di La Lucerna: fondata nel 1143 e costruita nella conca della valle del Thar, l’abbazia fu restaurata nel XV e XVII secolo. È di stile romanico, con uno spirito cistercense nella sua sobrietà e rigore. L’insieme è dominato da una torre anglo-normanna che preannuncia l’architettura gotica.

9- Il castello di St Pierre Langers: si può notare sul prato del castello la quercia di Plaid più volte centenaria. È sotto questo venerabile albero che il signore del maniero amministrava la giustizia. La splendida residenza è stata trasformata più volte dal castello a motta dell’Alto Medioevo all’opulento maniero in stile classico che possiamo ammirare oggi.

10- Il Menhir di Vaumoisson: Il Menhir di Vaumoisson, o Pietra del Diavolo . Satana, incaricato di questo blocco preso da Chausey, lo trasportò per la costruzione di Pont-au-Bault. Stava salendo sul frontone quando vide un prete. Poi ha lasciato cadere il suo fardello. I suoi cinque artigli sono ancora impressi nel granito.

Español :

Presentación

Recorrer el primer tramo del GRP 4 (Villedieu-les-Poêles/Carolles). Disfrute de la libertad de movimiento en el sendero de largo recorrido.

Esta primera sección te lleva a Carolles.

Puntos destacables del paseo

1- El mercado de Villedieu-les-Poêles: El gran mercado de Villedieu-les-Poêles tiene lugar todos los martes en 4 lugares: place des Halles, place des Costils, place de la République y place du Presbytère.

2- La fuente de Notre-Dame de la Jaunisse en Fleury

3- Zoológico de Champrepus: El zoológico de Champrepus alberga unas cincuenta especies de animales, divididas en 5 temas principales: sabana, Madagascar, zona tropical, mascotas exóticas y una minigranja.

4- El viaducto de Guibel: fue construido en 1869, bajo el mandato de Napoleón III, cuando se puso en marcha la línea París-Granville. Mide 98,5 m de largo y 22,5 m de alto y atraviesa el valle de Airou. En este bucólico lugar, hay una zona de picnic.

5- La capilla del antiguo pueblo de Beauchamps: Se atraviesa el antiguo pueblo de Beauchamps, cuya iglesia del siglo XI fue destruida por un rayo en el siglo XIX. En el cementerio sólo queda la pequeña capilla sur. Hermosas casas antiguas con arcos de medio punto y estatuas de la Virgen María bordean la ruta hacia Beauchamps. ¡Encuéntralos!

6- Le Logis d’Équilly: De estilo Luis XIII, tiene la particularidad de presentar un conjunto completo de un antiguo señorío del Avranchin, incluyendo (estanque y fuente de agua, capilla, granero del diezmo…). El pueblo forma parte del Village Patrimoine .

7- La campana histórica de La Haye Pesnel: fundida en 1793, con una inscripción revolucionaria, clasificada como Monumento Histórico. Gran Fiesta de las Flores en agosto.

8- Abadía de La Lucerna: Fundada en 1143 y construida en la hondonada del valle del Thar, la abadía fue restaurada en los siglos XV y XVII. Es de estilo románico, con un espíritu cisterciense en su sobriedad y rigor. El conjunto está dominado por una torre anglonormanda que anuncia la arquitectura gótica.

9- El castillo de St Pierre Langers: Se puede notar en el césped del castillo, el roble de Plaids varias veces centenario. Bajo este venerable árbol, el señor de la casa solía administrar justicia. La hermosa residencia se transformó muchas veces, desde el castillo motte de la Alta Edad Media hasta la opulenta casa señorial de estilo clásico que podemos ver hoy.

10- El Menhir de Vaumoisson: El Menhir de Vaumoisson, o Piedra del Diablo . Satanás, a cargo de este bloque tomado de Chausey, lo llevó para la construcción del Pont-au-Bault. Estaba subiendo al frontón cuando vio a un sacerdote. Luego dejó caer su carga. Sus cinco garras aún están impresas en el granito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Normandie Tourisme