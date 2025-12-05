Urban Trail 2e édition Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Urban Trail 2e édition

Villedieu-les-Poêles

2026-05-01

2026-05-01

2026-05-01

L’Urban Trail de Villedieu-les-Poêles vous invite à vivre une expérience sportive inoubliable dans la cité sourdine . Le concept une course mêlant trail et parcours urbain, où les participants parcourent les rues, ruelles, escaliers et chemins de cette ville au patrimoine exceptionnel.

Inscriptions le 9 janvier 2025 dès 18h sur www.klikego.com !

La Théopolitaine 16 km (Chronométré).

Un parcours exigeant et technique avec 330 m de dénivelé , parfait pour les amateurs de trail urbain. Ce tracé vous fera découvrir les sites les plus remarquables de Villedieu-les-Poêles, avec des nouveautés cette année.

Nouveauté 2026 Le Challenge Entreprise est lancé !

Formez une équipe de 4 coureurs au sein de votre entreprise et mesurez-vous aux autres structures locales sur le parcours de 16 km. Un classement dédié récompensera les meilleures équipes. L’occasion idéale de renforcer la cohésion autour d’un défi sportif stimulant.

La Cuivrée 8,5 km (Chronométré).

Un parcours plus accessible mais tout aussi riche en découvertes avec 200 m de dénivelé ! Ouvert à tous, ce tracé chronométré vous permettra de vivre l’expérience Urban Trail dans une ambiance conviviale, avec un savant mélange de sport, patrimoine et surprises sur le parcours.

Date Vendredi 1er mai 2026.

Heure de départ 19h.

Départ Parvis de la Mairie Villedieu-les-Poêles.

Tous les parcours sont chronométrés. .

Villedieu-les-Poêles Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie

