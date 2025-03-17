Autour de Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Durée : 135 Distance : 25000.0 Tarif :

Ce circuit vous est proposé au départ de Villedieu, cité moyenâgeuse que vous ne manquerez pas de visiter. C’est dans cette ville que sont confectionnées casseroles, cruches, plateaux et bien d’autres objets à partir de plaques de cuivre transformées par les polisseurs, marteleurs, repousseurs et étameurs. C’est aussi l’un des derniers lieux où se perpétue le savoir-faire des fondeurs de cloches fabriquées de manière traditionnelle coulées dans le bronze.

Le circuit s’étend tout d’abord vers le nord, présentant quelques difficultés, des faux plats et des chemins creux. La partie qui s’étend vers le sud est quant à elle plus intéressante d’un point de vue paysager. L’itinéraire s’articule de part et d’autre de la N175, un axe très emprunté. Observez la plus grande prudence lorsque vous la traverserez.

This circuit is proposed to you from Villedieu, medieval city that you will not fail to visit. It is in this town that pots, jugs, trays and many other objects are made from copper plates transformed by polishers, hammerers, pushers and tinsmiths. It is also one of the last places where the know-how of the founders of traditionally made bells cast in bronze is perpetuated.

The circuit first extends northwards, presenting some difficulties, false flats and sunken paths. The southern part is more interesting from a landscape point of view. The itinerary is articulated on both sides of the N175, a busy road. Be very careful when crossing it.

Diese Tour beginnt in Villedieu, einer mittelalterlichen Stadt, die Sie auf jeden Fall besuchen sollten. In dieser Stadt werden Töpfe, Krüge, Tabletts und viele andere Gegenstände aus Kupferplatten hergestellt, die von Polierern, Hammerschleifern, Büglern und Zinngießern bearbeitet werden. Es ist auch einer der letzten Orte, an dem das Wissen der Glockengießer fortbesteht, die auf traditionelle Weise in Bronze gegossene Glocken herstellen.

Die Strecke verläuft zunächst in nördlicher Richtung und weist einige Schwierigkeiten auf, wie z. B. unebene Stellen und Hohlwege. Der Teil, der sich nach Süden erstreckt, ist landschaftlich interessanter. Die Route verläuft auf beiden Seiten der stark befahrenen N175. Seien Sie beim Überqueren der N175 besonders vorsichtig.

Questo tour parte da Villedieu, una città medievale da non perdere. È in questa città che vasi, brocche, vassoi e molti altri oggetti sono realizzati con lastre di rame trasformate da lucidatori, martellatori, repousseur e lattonieri. È anche uno degli ultimi luoghi in cui si perpetua il know-how dei fondatori di campane realizzate in modo tradizionale e fuse in bronzo.

Il percorso si snoda inizialmente verso nord, con una serie di difficoltà, falsi piani e sentieri incassati. Il tratto a sud è più interessante dal punto di vista paesaggistico. Il percorso si snoda su entrambi i lati della trafficata N175. Fate molta attenzione quando lo attraversate.

Esta excursión sale de Villedieu, una ciudad medieval que no debe perderse. Es en esta ciudad donde se fabrican ollas, jarras, bandejas y muchos otros objetos a partir de placas de cobre transformadas por pulidores, martilladores, repoussers y hojalateros. También es uno de los últimos lugares en los que se perpetúa el saber hacer de los fundidores de campanas fabricadas a la manera tradicional y fundidas en bronce.

La ruta discurre inicialmente hacia el norte, con numerosas dificultades, falsos llanos y caminos hundidos. El tramo al sur es más interesante desde el punto de vista paisajístico. La ruta discurre a ambos lados de la transitada N175. Por favor, tenga mucho cuidado al cruzarlo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-17 par Normandie Tourisme