GRP 5 Sur la trace des fondeurs de cloches De Villedieu-les-Poêles à Hambye Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

GRP 5 Sur la trace des fondeurs de cloches De Villedieu-les-Poêles à Hambye

GRP 5 Sur la trace des fondeurs de cloches De Villedieu-les-Poêles à Hambye 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Normandie

Durée : 480 Distance : 32000.0 Tarif :

Goûtez à l’itinérance en toute liberté en empruntant le chemin de grande randonnée pédestre.

Cette randonnée vous fait découvrir l’Art Campanaire, les Dinandiers et l’une des premières commanderies de l’Ordre des Hospitaliers. Monuments et sites remarquables jalonnent ce parcours

1- Le musée de la Poeslerie et la maison de la Dentellière à Villedieu les Poêles Découvrez le berceau de la dinanderie à la fonderie de cloches au Musée de la Poeslerie et Maison de la Dentellière. Découvrez-y cloches ou pièces de cuivre contemporaines.

2- La fontaine Notre-Dame de la Jaunisse à Fleury

3- Le zoo de Champrepus Le zoo de Champrepus regroupe une cinquantaine d’espèces selon 5 thèmes principaux savane, Madagascar, espace tropical, animaux domestiques exotiques et mini-ferme.

4- Le viaduc du Guibel Il a été édifié en 1869, sous Napoléon III, à l’occasion de la mise en service de la ligne Paris-Granville. De 98,5m de long et de 22,5 m de haut, il enjambe la vallée de l’Airou. Dans ce site bucolique, il y a une aire de pique-nique.

5- La chapelle de Beauchamps Vous traversez l’ancien bourg de Beauchamps, dont l’église du XIe siècle, a été détruite par un coup de foudre au 19e siècle. Seule subsiste la petite chapelle Sud, dans le cimetière. De belles maisons anciennes avec arcs en plein cintre et statues de Vierge jalonnent le circuit jusqu’à Beauchamps. Dénichez-les !

7- Le château de Beauchamps Sur votre gauche, en hauteur, se trouvent les vestiges du Château médiéval de Beauchamps, dont le premier propriétaire, Hugues de Beauchamps, fut compagnon de Guillaume le Conquérant. Ce château est le berceau du lignage anglo-normand des Beauchamps, devenus comtes de Warwick ou de Worcester, l’un des plus anciens comtés de la pairie d’Angleterre. Vous êtes sur un promontoire dominant l’Airou face à Dragueville, au nord.

8- Les ruines du château ducal à Gavray Le site du château ducal vous permet une belle visite des vestiges de l’ancienne forteresse du Moyen Age, qui vous raconte l’histoire de la région au fil des panneaux. Au dessus de la Sienne, au carrefour des routes vers le Mont Saint-Michel et la Bretagne, c’est un point stratégique et également un beau point de vue. Vaut un détour.

9- La Sienne à Gavray A Gavray, le long de la Sienne, il y avait de nombreux moulins et usines pour la fabrication du papier au XIXème siècle. Vous longez son cours et traversez le Moulin Fouleur, le Moulin à papier, etc. La Sienne est un fleuve qui se jette dans la mer au Havre de Regnéville, à 25 km.

10- Le moulin Mauny C’est l’occasion d’évoquer les nombreuses implantations de moulins et usines pour la fabrication du papier tout au long de la Vallée de Sienne au XIXème siècle.

11- L’église Sainte Trinité à Hambye Placée fin XIXème siècle sous le vocable de la Sainte Trinité, elle fut consacrée en 1899 par Mgr Guérard, évêque de Coutances et d’Avranches. Elle présente un plan basilical de style néoroman nef au centre, collatéraux au nord et au sud, et chœur formant une abside circulaire à l’est. Deux variétés de pierre ont été utilisées pour la construction extérieure poudingue et granit. A l’intérieur, fresques peintes en 1935 par Charles Rocher dit de Gérigné.

English : GRP 5 Sur la trace des fondeurs de cloches De Villedieu-les-Poêles à Hambye

Get a taste of roaming in total freedom by taking the long-distance hiking trail.

Discover the art of the bell maker, the Dinandiers and one of the first commanderies of the Hospitaller Order. Remarkable monuments and sites line the route:

1- Musée de la Poeslerie and Maison de la Dentellière in Villedieu les Poêles: Discover the cradle of Dinanderie and the bell foundry at the Musée de la Poeslerie and Maison de la Dentellière. Discover contemporary bells and copper pieces.

2- Notre-Dame de la Jaunisse fountain in Fleury

3- Champrepus zoo: Champrepus zoo features some 50 species in 5 main themes: savannah, Madagascar, tropical area, exotic pets and mini-farm.

4- The Guibel viaduct: Built in 1869, under Napoleon III, to mark the commissioning of the Paris-Granville line. 98.5 m long and 22.5 m high, it spans the Airou valley. This bucolic site also features a picnic area.

5- Beauchamps chapel: You pass through the old village of Beauchamps, whose 11th-century church was destroyed by a lightning strike in the 19th century. Only the small south chapel remains in the cemetery. Beautiful old houses with round arches and statues of the Virgin Mary line the route to Beauchamps. Come and discover them!

7- Château de Beauchamps: On your left, high up on the hill, are the remains of the medieval Château de Beauchamps, whose first owner, Hugues de Beauchamps, was a companion of William the Conqueror. This castle is the birthplace of the Anglo-Norman lineage of the Beauchamps, who became Earls of Warwick or Worcester, one of the oldest counties in the peerage of England. You’re standing on a promontory overlooking the River Airou, facing Dragueville to the north.

8- The ruins of the Château du Ducal in Gavray: The Château du Ducal site offers a fascinating tour of the remains of this ancient medieval fortress, with panels telling the story of the region. Overlooking the Sienne River, at the crossroads of the routes to Mont Saint-Michel and Brittany, it’s a strategic point and a great vantage point. Worth a detour.

9- The Sienne at Gavray: In Gavray, along the Sienne, there were numerous mills and paper factories in the 19th century. You’ll follow its course, passing the Moulin Fouleur, the Moulin à papier, and more. The Sienne is a river that flows into the sea at Le Havre de Regnéville, 25 km away.

10- Le moulin Mauny: This is an opportunity to learn about the many paper mills and factories that sprang up all along the Sienna Valley in the 19th century.

11- Sainte Trinité church in Hambye: Dedicated to the Holy Trinity in the late 19th century, it was consecrated in 1899 by Mgr Guérard, Bishop of Coutances and Avranches. The church has a neo-Romanesque basilica layout, with a nave in the center, aisles to the north and south, and a choir forming a circular apse to the east. Two types of stone were used for the exterior construction: pudding stone and granite. Inside, frescoes painted in 1935 by Charles Rocher known as de Gérigné.

Deutsch :

Probieren Sie das freie Wandern aus, indem Sie den Fernwanderweg benutzen.

Auf dieser Wanderung lernen Sie die Kunst der Glockengießerei, die Dinandiers und eine der ersten Komtureien des Hospitalordens kennen. Denkmäler und bemerkenswerte Stätten säumen diese Strecke

1- Das Museum der Poeslerie und das Haus der Spitzenklöpplerin in Villedieu les Poêles: Entdecken Sie im Museum der Poeslerie und im Haus der Spitzenklöpplerin die Wiege der Kupferschmiedekunst und der Glockengießerei. Entdecken Sie dort Glocken oder zeitgenössische Kupferstücke.

2- Der Brunnen Notre-Dame de la Jaunisse in Fleury

3- Der Zoo von Champrepus: Der Zoo von Champrepus umfasst ca. 50 Arten in 5 Hauptthemen: Savanne, Madagaskar, tropischer Raum, exotische Haustiere und Mini-Ferme.

4- Das Guibel-Viadukt: Es wurde 1869 unter Napoleon III. anlässlich der Inbetriebnahme der Strecke Paris-Granville errichtet. Mit einer Länge von 98,5 m und einer Höhe von 22,5 m überspannt er das Tal des Flusses Airou. An diesem bukolischen Ort gibt es einen Picknickplatz.

5- Die Kapelle von Beauchamps: Sie durchqueren den alten Marktflecken Beauchamps, dessen Kirche aus dem 11. Jahrhundert im 19. Jahrhundert durch einen Blitzschlag zerstört wurde. Nur die kleine Südkapelle auf dem Friedhof ist noch erhalten. Schöne alte Häuser mit Rundbögen und Marienstatuen säumen den Weg nach Beauchamps. Entdecken Sie sie!

7- Das Schloss von Beauchamps: Zu Ihrer Linken befinden sich auf einer Anhöhe die Überreste des mittelalterlichen Schlosses von Beauchamps, dessen erster Besitzer, Hugues de Beauchamps, ein Gefährte Wilhelms des Eroberers war. Diese Burg ist die Wiege des anglonormannischen Geschlechts der Beauchamps, die zu Grafen von Warwick oder Worcester wurden, einer der ältesten Grafschaften der englischen Peerage. Sie befinden sich auf einer Landzunge mit Blick auf den Fluss Airou gegenüber von Dragueville im Norden.

8- Die Ruinen des Herzogsschlosses in Gavray: Der Standort des Herzogsschlosses ermöglicht Ihnen eine schöne Besichtigung der Überreste der alten Festung aus dem Mittelalter, die Ihnen auf Schautafeln die Geschichte der Region erzählt. Oberhalb des Flusses Sienne, an der Kreuzung der Straßen zum Mont Saint-Michel und in die Bretagne, ist es ein strategischer Punkt und auch ein schöner Aussichtspunkt. Einen Umweg wert.

9- Die Sienne in Gavray: In Gavray, entlang der Sienne, gab es im 19. Jahrhundert viele Mühlen und Fabriken zur Papierherstellung. Sie gehen an ihrem Lauf entlang und kommen an der Moulin Fouleur, der Papiermühle usw. vorbei. Die Sienne ist ein Fluss, der bei Le Havre de Regnéville, das 25 km entfernt ist, ins Meer mündet.

10- Die Mühle Mauny: Dies ist eine gute Gelegenheit, um über die zahlreichen Mühlen und Fabriken zur Papierherstellung entlang des Sienatals im 19.

11- Die Kirche Sainte Trinité in Hambye: Die Kirche wurde Ende des 19. Jahrhunderts der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht und 1899 von Mgr Guérard, dem Bischof von Coutances und Avranches, eingeweiht. Sie hat einen basilikalen Grundriss im neoromanischen Stil: das Kirchenschiff in der Mitte, Seitenschiffe im Norden und Süden und der Chor, der eine runde Apsis im Osten bildet. Für den Außenbau wurden zwei Arten von Stein verwendet: Pudding und Granit. Im Inneren befinden sich Fresken, die 1935 von Charles Rocher genannt de Gérigné gemalt wurden.

Italiano :

Assaporate la libertà di vagabondaggio percorrendo un sentiero a lunga percorrenza.

In questa passeggiata potrete scoprire l’arte dei campanari, dei ramai e una delle prime commende dell’Ordine Ospedaliero. Monumenti e siti notevoli fiancheggiano il percorso:

1- Il Musée de la Poeslerie e la Maison de la Dentellière a Villedieu les Poêles: scoprite la culla della lavorazione del rame e della fusione delle campane al Musée de la Poeslerie e alla Maison de la Dentellière. Scoprite le campane e i pezzi di rame contemporanei.

2- La fontana di Notre-Dame de la Jaunisse a Fleury

3- Zoo di Champrepus: lo zoo di Champrepus ospita una cinquantina di specie in 5 temi principali: savana, Madagascar, area tropicale, animali esotici e mini-fattoria.

4- Il viadotto Guibel: fu costruito nel 1869 sotto Napoleone III, quando fu commissionata la linea Parigi-Granville. Lungo 98,5 m e alto 22,5 m, attraversa la valle dell’Airou. In questo ambiente bucolico si trova un’area picnic.

5- La cappella di Beauchamps: si attraversa l’antico villaggio di Beauchamps, la cui chiesa dell’XI secolo fu distrutta da un fulmine nel XIX secolo. Rimane solo la piccola cappella sud nel cimitero. Lungo la strada per Beauchamps si trovano belle case antiche con archi a tutto sesto e statue della Vergine Maria. Fate attenzione!

7- Castello di Beauchamps: sulla sinistra, in alto sulla collina, si trovano i resti del castello medievale di Beauchamps, il cui primo proprietario, Hugues de Beauchamps, era un compagno di Guglielmo il Conquistatore. Questo castello è il luogo di nascita della stirpe anglo-normanna dei Beauchamps, che divennero Conti di Warwick o di Worcester, una delle più antiche contee del Patrono d’Inghilterra. Vi trovate su un promontorio che domina il fiume Airou, di fronte a Dragueville a nord.

8- Le rovine del castello ducale di Gavray: il sito del castello ducale offre una splendida visita ai resti di questa antica fortezza medievale, che racconta la storia della regione da un pannello all’altro. Situato sopra il fiume Sienne, all’incrocio delle strade per Mont Saint-Michel e la Bretagna, è un punto strategico e un ottimo punto di osservazione. Merita una visita.

9- La Sienne a Gavray: a Gavray, lungo le rive della Sienne, nel XIX secolo c’erano numerosi mulini e fabbriche di carta. Si può passeggiare lungo il suo corso passando per il Moulin Fouleur, la Cartiera e altro ancora. La Sienne è un fiume che sfocia in mare a Le Havre de Regnéville, a 25 km di distanza.

10- Il Mulino di Mauny: è un’occasione per conoscere le numerose cartiere e fabbriche costruite nella Valle della Sienne nel XIX secolo.

11- Chiesa della Sainte Trinité a Hambye: dedicata alla Santissima Trinità alla fine del XIX secolo, fu consacrata nel 1899 da Mons. Guérard, vescovo di Coutances e Avranches. Ha una pianta basilicale neoromanica, con una navata centrale, navate laterali a nord e a sud e un coro che forma un’abside circolare a est. Per la costruzione esterna sono stati utilizzati due tipi di pietra: la pietra puddinga e il granito. All’interno, affreschi realizzati nel 1935 da Charles Rocher detto de Gérigné.

Español :

Saboree la libertad de la itinerancia tomando el sendero de gran recorrido.

En este paseo podrá descubrir el arte del campanero, los caldereros y una de las primeras encomiendas de la Orden Hospitalaria. Monumentos y lugares notables jalonan la ruta:

1- El Museo de la Poesía y la Casa de la Dentellière en Villedieu les Poêles: Descubra la cuna de la calderería y de la fundición de campanas en el Museo de la Poesía y la Casa de la Dentellière. Descubra campanas y piezas de cobre contemporáneas.

2- La fuente de Notre-Dame de la Jaunisse en Fleury

3- El zoo de Champrepus: el zoo de Champrepus cuenta con unas cincuenta especies repartidas en 5 temas principales: sabana, Madagascar, zona tropical, animales exóticos y minigranja.

4- El viaducto de Guibel: Fue construido en 1869 bajo Napoleón III, cuando se puso en servicio la línea París-Granville. Mide 98,5 m de largo y 22,5 m de alto y atraviesa el valle del Airou. En este entorno bucólico hay una zona de picnic.

5- La capilla de Beauchamps: atravesará el antiguo pueblo de Beauchamps, cuya iglesia del siglo XI fue destruida por un rayo en el siglo XIX. Sólo queda la pequeña capilla sur en el cementerio. Hermosas casas antiguas con arcos de medio punto y estatuas de la Virgen María bordean la ruta hacia Beauchamps. No las pierda de vista

7- Castillo de Beauchamps: A su izquierda, en lo alto de la colina, se encuentran los restos del castillo medieval de Beauchamps, cuyo primer propietario, Hugues de Beauchamps, fue compañero de Guillermo el Conquistador. Este castillo es la cuna del linaje anglonormando de los Beauchamps, que llegaron a ser condes de Warwick o Worcester, uno de los condados más antiguos de la nobleza de Inglaterra. Se encuentra sobre un promontorio que domina el río Airou, frente a Dragueville, al norte.

8- Las ruinas del castillo ducal de Gavray: El recinto del castillo ducal ofrece un maravilloso recorrido por los restos de esta antigua fortaleza medieval, que cuenta la historia de la región de panel en panel. Situado sobre el río Sienne, en la encrucijada de las rutas hacia el Monte Saint-Michel y Bretaña, es un punto estratégico y una gran atalaya. Merece la pena visitarlo.

9- La Siena en Gavray: En Gavray, a orillas de la Siena, existían en el siglo XIX numerosos molinos y fábricas de papel. Podrá pasear a lo largo de su curso, pasando por el Moulin Fouleur, la Fábrica de Papel, etc. El Sienne es un río que desemboca en el mar en Le Havre de Regnéville, a 25 km.

10- El Molino de Mauny: Esta es una oportunidad para conocer los numerosos molinos y fábricas de papel que se construyeron a lo largo del valle del Sienne en el siglo XIX.

11- La iglesia Sainte Trinité de Hambye: Dedicada a la Santísima Trinidad a finales del siglo XIX, fue consagrada en 1899 por Mons. Guérard, obispo de Coutances y Avranches. Tiene planta de basílica neorrománica, con una nave central, naves laterales al norte y al sur, y un coro que forma un ábside circular al este. Para la construcción exterior se utilizaron dos tipos de piedra: pudinga y granito. En el interior, frescos pintados en 1935 por Charles Rocher, conocido como de Gérigné.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme