Le Petit Prince Opéra de Rouen Salle des fêtes Auffay Val-de-Scie
vendredi 4 décembre 2026 · Salle des fêtes Auffay · Val-de-Scie
Informations pratiques
Val-de-Scie
Le Petit Prince Opéra de Rouen
Salle des fêtes Auffay Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Le compositeur Marc-Olivier Dupin et le dessinateur Joann Sfar conjuguent leurs talents pour revisiter en musique et en illustrations le héros de Saint-Exupéry. .
Salle des fêtes Auffay Rue Georges Pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 46 69
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English : Le Petit Prince Opéra de Rouen
L’événement Le Petit Prince Opéra de Rouen Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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