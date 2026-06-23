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AGENDA · Val-de-Scie

Le Petit Prince Opéra de Rouen Salle des fêtes Auffay Val-de-Scie

vendredi 4 décembre 2026 · Salle des fêtes Auffay · Val-de-Scie

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des fêtes Auffay
Adresse
Rue Georges Pompidou
Ville
76720 Val-de-Scie
Département
Seine-Maritime
Tarif

Val-de-Scie

Le Petit Prince Opéra de Rouen

Salle des fêtes Auffay Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Le compositeur Marc-Olivier Dupin et le dessinateur Joann Sfar conjuguent leurs talents pour revisiter en musique et en illustrations le héros de Saint-Exupéry.   .

Salle des fêtes Auffay Rue Georges Pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 46 69 

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English : Le Petit Prince Opéra de Rouen

L’événement Le Petit Prince Opéra de Rouen Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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