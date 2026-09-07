Le Petit-séminaire de la Chapelle Saint-Mesmin, Collégiale Saint-Aignan, Orléans

Informations pratiques

Le Petit-séminaire de la Chapelle Saint-Mesmin 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Aignan Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition est née du souhait de mettre en lumière les trésors de la bibliothèque diocésaine. Celle-ci conserve en effet une partie des collections du Grand Séminaire, ainsi que quelques éléments du Petit Séminaire, dont ceux de la Chapelle-Saint-Mesmin.

En 2026, nous célébrons un double anniversaire : les 180 ans de son ouverture et les 120 ans de sa fermeture. Une occasion unique de plonger dans 60 années d’un pan méconnu de l’histoire d’Orléans et de découvrir l’enseignement dispensé au siècle dernier.

Bien que cet établissement n’ait fonctionné que soixante ans, il a marqué toute une génération d’hommes, qui ont ensuite joué un rôle majeur dans notre société.

Collégiale Saint-Aignan Cloître Saint-Aignan, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238538355 https://collegiale-saintaignan-dorleans.fr Cette très belle église a été construite, à l’origine, pour le culte de Saint Aignan, dont les reliques se trouvaient dans la crypte. La basilique actuelle, commencée par Charles VII en 1438 mais achevée en 1509 par Louis XII, n’est pas la première construction puisque les traces d’édifices datant du VIe, IXe et XIe, XIVe et XVe ont été retrouvées. Elles ont toutes été détruites, par des incendies, des inondations, ou par main humaine. Les Orléanais et en particulier les chanoines ont toujours tenu à reconstruire cet édifice car Saint Aignan est un personnage important de l’histoire d’Orléans pour le rôle qu’il a joué contre les barbares au Ve siècle alors qu’il était évêque de la ville, il aurait défendu celle-ci contre l’invasion des Huns en 451 d’une façon assez miraculeuse.

Cette exposition est née du souhait de mettre en lumière les trésors de la bibliothèque diocésaine.

©bibliothèque diocésaine