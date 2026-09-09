Informations pratiques

Troyes

Le petit théâtre de croque bisous

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Comme tous les soirs, Croque-Bisous rend visite à Petite-Souris pour lui croquer des bisous.

Ce soir, Petite-Souris n’est pas rassurée car elle entend un petit cri qui vient de l’extérieur.

Un conte interactif, musical, poétique, des marionnettes attachantes, un décor étonnant !

D’après la série Croque-Bisous de Kimiko Loulou & Cie, l’école des loisirs.



Dans le cadre du salon du livre de la jeunesse

D’après la série Croque-Bisous de Kimiko / loulou & Cie, l’école des loisirs .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Le petit théâtre de croque bisous Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne