Le petit théâtre de croque bisous Troyes
samedi 10 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Le petit théâtre de croque bisous
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Comme tous les soirs, Croque-Bisous rend visite à Petite-Souris pour lui croquer des bisous.
Ce soir, Petite-Souris n’est pas rassurée car elle entend un petit cri qui vient de l’extérieur.
Un conte interactif, musical, poétique, des marionnettes attachantes, un décor étonnant !
D’après la série Croque-Bisous de Kimiko Loulou & Cie, l’école des loisirs.
Dans le cadre du salon du livre de la jeunesse
D’après la série Croque-Bisous de Kimiko / loulou & Cie, l’école des loisirs .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Le petit théâtre de croque bisous Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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