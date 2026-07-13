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Le petit trône de Faltazi Le Bacchus Rennes

mercredi 27 janvier 2027 · Le Bacchus · Rennes

Le petit trône de Faltazi Le Bacchus Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 27 janvier 2027
Fin
mercredi 27 janvier 2027
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

Le petit trône de Faltazi Le Bacchus Rennes Mercredi 27 janvier 2027, 15h00

Bienvenue en Faltazi : fabuleux royaume de l’imaginaire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-27T15:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-27T15:45:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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