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Le peuple en politique, retour sur les populisme avec Marc Lazar Auditorium des Champs Libres Rennes

samedi 26 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes

Le peuple en politique, retour sur les populisme avec Marc Lazar Auditorium des Champs Libres Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Auditorium des Champs Libres
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Le peuple en politique, retour sur les populisme avec Marc Lazar Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 26 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

**Marc Lazar** revient sur l’histoire du populisme en France pour nous aider à comprendre son actualité et à appréhender les défis de notre démocratie.
.

Exaltation du peuple et rejet des élites sont les deux marqueurs essentiels des mouvements dits « populistes ». Historien et sociologue du politique, Marc Lazar retrace le phénomène populiste en France du 19e siècle à nos jours.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Le Failler.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T16:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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