Le peuple en politique, retour sur les populisme avec Marc Lazar Auditorium des Champs Libres Rennes
samedi 26 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Le peuple en politique, retour sur les populisme avec Marc Lazar Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 26 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
**Marc Lazar** revient sur l’histoire du populisme en France pour nous aider à comprendre son actualité et à appréhender les défis de notre démocratie.
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Exaltation du peuple et rejet des élites sont les deux marqueurs essentiels des mouvements dits « populistes ». Historien et sociologue du politique, Marc Lazar retrace le phénomène populiste en France du 19e siècle à nos jours.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Le Failler.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T16:30:00.000+02:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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