Le Photomobile – Musée itinérant de l’Atelier Malicot, Chateau d’Asnières-sur-Seine, Asnières-sur-Seine

Informations pratiques

Le Photomobile – Musée itinérant de l’Atelier Malicot 19 septembre – 31 octobre Chateau d’Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T19:00:00+01:00

Le Photomobile est un concept unique. Il permet d’installer un véritable musée de la photographie en quelques heures. Il est constitué de vitrines contenant des appareils photographiques anciens et des photographies anciennes retraçant un siècle d’Histoire de la photographie depuis l’invention jusqu’à l’avènement de la photographie numérique. Chaque vitrine est accompagnée d’un panneau explicatif permettant une visite en autonomie. Plusieurs modules sont interactifs comme par exemple la photographie en 3D, l’atelier de prise de vue ou la photographie en mouvement.

Chateau d’Asnières-sur-Seine 89 rue du Château, 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 11 14 21 https://asnieres-sur-seine.fr/sortir-a-asnieres/tourisme-et-patrimoine/patrimoine-architectural/le-chateau

Le Photomobile est un concept unique. Il permet d’installer un véritable musée de la photographie en quelques heures. Il est constitué de vitrines contenant des appareils photographiques anciens et…

©Atelier Malicot