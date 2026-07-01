Yvon, photographes et canotiers – Deux frères au Cercle Nautique d’Asnières, Chateau d’Asnières-sur-Seine, Asnières-sur-Seine

Informations pratiques

Yvon, photographes et canotiers – Deux frères au Cercle Nautique d’Asnières 19 septembre – 31 octobre Chateau d’Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T19:00:00+01:00

Yvon — photographes et canotiers (1852–1867)

Deux frères au Cercle nautique d’Asnières

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, le Château d’Asnières invite à redécouvrir l’œuvre photographique de Charles et Jules Yvon, inséparable de l’histoire singulière de la ville.

Au cours du XIXᵉ siècle, Asnières-sur-Seine devient un centre majeur du canotage parisien, où se développent les pratiques sportives modernes et les sociabilités fluviales. C’est dans ce cadre que les photographes Charles et Jules Yvon construisent une œuvre originale, à la croisée de l’histoire de la photographie et de leur passion pour le sport nautique. Leur engagement sur l’eau nourrit leur regard de photographes : comprendre le mouvement, expérimenter avec les contraintes techniques et collaborer avec les rameurs devient un prolongement naturel de leur pratique sportive.

Cette double activité, à la fois artistique et sportive, trouve son apogée avec leur victoire à Rotterdam, première victoire française à l’étranger tous sports confondus, qui souligne la dimension sportive de leur parcours et illustre la force de cette passion partagée entre art et sport.

À travers des photographies, des documents originaux et des objets nautiques, l’exposition invite à replacer Asnières au cœur de l’histoire du canotage et du sport naissant, à montrer comment ce territoire a façonné l’iconographie des Yvon, à éclairer la relation entre innovation technique et culture sportive, et à offrir au public une lecture renouvelée de la photographie du XIXᵉ siècle.

Chateau d’Asnières-sur-Seine 89 rue du Château, 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 11 14 21 https://asnieres-sur-seine.fr/sortir-a-asnieres/tourisme-et-patrimoine/patrimoine-architectural/le-chateau

Yvon — photographes et canotiers (1852–1867)

©Yvon frères