Le Photomobile – Musée itinérant de l’Atelier Malicot, Espace Gambetta. 2 Place Gambetta 72000 Le Mans, Le Mans

Informations pratiques

Le Photomobile – Musée itinérant de l’Atelier Malicot 15 novembre 2026 – 15 janvier 2027 Espace Gambetta. 2 Place Gambetta 72000 Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T10:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00

Fin : 2027-01-15T10:00:00+01:00 – 2027-01-15T18:00:00+01:00

Le Photomobile est un concept unique. Il permet d’installer un véritable musée de la photographie en quelques heures. Il est constitué de vitrines contenant des appareils photographiques anciens et des photographies anciennes retraçant un siècle d’Histoire de la photographie depuis l’invention jusqu’à l’avènement de la photographie numérique. Chaque vitrine est accompagnée d’un panneau explicatif permettant une visite en autonomie. Plusieurs modules sont interactifs comme par exemple la photographie en 3D, l’atelier de prise de vue ou la photographie en mouvement.

Espace Gambetta. 2 Place Gambetta 72000 Le Mans 2 place Gambetta 72000 le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Le Photomobile est un concept unique. Il permet d’installer un véritable musée de la photographie en quelques heures. Il est constitué de vitrines contenant des appareils photographiques anciens et…

©Atelier Malicot