LE PIANO DU LAC Saint-Bauzille-de-Putois
LE PIANO DU LAC Saint-Bauzille-de-Putois mercredi 24 juin 2026.
Saint-Bauzille-de-Putois
LE PIANO DU LAC
Plan d’Eau Saint-Bauzille-de-Putois Hérault
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
concert flottant proposé par La Pensée Vagabonde
Vous avez aimé les précédents concerts du Piano du lac sur les berges de l’Hérault,l eur nouvelle tournée passe à nouveau par st Bauzille de Putoisl e mercredi 24 juin à 20 h. Ce concert invite à la découverte de nouvelles cultures et à une grande traversée de l’Europe au continent américain. Chaque escale est l’opportunité de découvrir un répertoire mis en valeur par les arrangements, la virtuosité , la complicité des deux musiciens. Passant du jazz au classique, du blues à la musique brésilienne, vous finirez peut-être le concert en dansant sur ces rythmes joyeux et entraînants.
Distribution: Anouk Morel(violon, arrangements), Robin Rivoire( piano, composition ,arrangements), Simon Rolland(régie, son),Thomas Amouyal (régie générale
Informations pratiques: tout public,
billetterie volontaire, préventes conseillées, billetterie en ligne):https:www.billetweb.fr/pro/2026,
ouverture billetterie 30 minutes avant le concert.,
placement libre: pensez à amener votre coussin, plaid, chaise pliante…
météo: en cas de petite pluie lle concert est maintenu grâce au piano imperméable,à vos parapluies ! .
Plan d’Eau Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 6 62 75 80 94 contact@polpoproductions.com
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English : LE PIANO DU LAC
floating concert by La Pensée Vagabonde
L’événement LE PIANO DU LAC Saint-Bauzille-de-Putois a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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