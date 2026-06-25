Le Poney Club Open Air DJ Set Moulin de la ville Geffroy Plélo
Le Poney Club Open Air DJ Set Moulin de la ville Geffroy Plélo mercredi 8 juillet 2026.
Plélo
Le Poney Club Open Air DJ Set
Moulin de la ville Geffroy 20 Rue du Rocher Plélo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-08-19 22:30:00
Date(s) :
2026-07-08
En juillet et août, rendez-vous pour une série d’open airs qui vont faire vibrer vos mercredis ! Au programme DJs au top, ambiance festive et décontractée et des soirées qui sentent bon l’été. Gratuit. .
Moulin de la ville Geffroy 20 Rue du Rocher Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 13 63
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English :
L’événement Le Poney Club Open Air DJ Set Plélo a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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