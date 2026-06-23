Plélo

Saint-Jean La Corderie en fête

Les Etoubières Plélo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Fête sur deux jours, le samedi, restauration, bal champêtre, bouquet d’artifices et feu de la Saint-Jean. Le dimanche, repas et concours de boules. .

Les Etoubières Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 19 78 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Saint-Jean La Corderie en fête Plélo a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Falaises d’Armor