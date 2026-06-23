Saint-Jean La Corderie en fête Plélo
Saint-Jean La Corderie en fête Plélo samedi 4 juillet 2026.
Plélo
Saint-Jean La Corderie en fête
Les Etoubières Plélo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Fête sur deux jours, le samedi, restauration, bal champêtre, bouquet d’artifices et feu de la Saint-Jean. Le dimanche, repas et concours de boules. .
Les Etoubières Plélo 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 19 78 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Saint-Jean La Corderie en fête Plélo a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Falaises d’Armor
À voir aussi à Plélo (Côtes-d'Armor)
- Concert conférence Plélo 3 juillet 2026
- Le Poney Club Open Air DJ Set Moulin de la ville Geffroy Plélo 8 juillet 2026