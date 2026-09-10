Le pont roman de Saint-Jean-de-Cuculles, une visite commentée de Caroline Andary-Millot, Pont roman, Saint-Jean-de-Cuculles

Informations pratiques

Le pont roman de Saint-Jean-de-Cuculles, une visite commentée de Caroline Andary-Millot 19 et 20 septembre Pont roman Hérault

Gratuit ou prix libre, nombre de place limité à 25 personnes sur inscription, chaussures de marche, appareil photo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le pont roman du Yorgues à Saint-Jean-de-Cuculles

Visite commentée

Cette ouverture exceptionnelle du site du pont roman de Saint-Jean-de-Cuculles invite les regards curieux à découvrir un des plus ancien exemple de pont roman en Occitanie.

L’intérêt de cet ouvrage en péril est historique, artistique et architectural. L’historienne de l’art Caroline Andary-Millot propose une visite commentée de l’édifice dont le contenu est isssu de recherches d’archives provenant essentiellement des archives départementales de l’Hérault.

L’association Chemin faisant souhaite montrer ce patrimoine rural méconnu appartenant à un ensemble architectural roman comprenant l’église et le prieuré qui sont dans le même style architectural.

Concours photo

Le public est invité à participer à un concours de photographie après la visite commentée. Ce concours est proposé par l’association Chemin Faisant.

Pont roman Chemin des Cazarels, Saint-Jean-de-Cuculles, 34270 Saint-Jean-de-Cuculles 34270 Hérault Occitanie 0659644248 [{« type »: « phone », « value »: « 0659644248 »}] Ce pont, aujourd’hui en péril, appartient à un ensemble architectural roman dont plusieurs vestiges subsistent encore dans la commune. Composé de deux arches, il permettait autrefois de franchir le Yorgues. Son tablier, désormais à l’état de ruine, accueille une végétation méditerranéenne, tandis qu’une partie de ses fondations est encore visible dans l’enrochement du lit de la rivière. – Présence d’un parking chemin des Cazarels à saint-Jean-de-Cuculles)

– Accès difficile pour PMR

Le pont roman du Yorgues à Saint-Jean-de-Cuculles

© Caroline Andary-Millot, association Chemin Faisant, Saint-Jean-de-Cuculles, 2026.