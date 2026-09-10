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Le pont roman de Saint-Jean-de-Cuculles, une visite commentée de Caroline Andary-Millot, Pont roman, Saint-Jean-de-Cuculles

samedi 19 septembre 2026 · Pont roman · Saint-Jean-de-Cuculles

Le pont roman de Saint-Jean-de-Cuculles, une visite commentée de Caroline Andary-Millot, Pont roman, Saint-Jean-de-Cuculles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pont roman
Adresse
Chemin des Cazarels, Saint-Jean-de-Cuculles, 34270
Ville
34270 Saint-Jean-de-Cuculles
Département
Hérault
Tarif
Gratuit ou prix libre, nombre de place limité à 25 personnes sur inscription, chaussures de marche, appareil photo.

Le pont roman de Saint-Jean-de-Cuculles, une visite commentée de Caroline Andary-Millot 19 et 20 septembre Pont roman Hérault

Gratuit ou prix libre, nombre de place limité à 25 personnes sur inscription, chaussures de marche, appareil photo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le pont roman du Yorgues à Saint-Jean-de-Cuculles

Visite commentée

  • Cette ouverture exceptionnelle du site du pont roman de Saint-Jean-de-Cuculles invite les regards curieux à découvrir un des plus ancien exemple de pont roman en Occitanie.

  • L’intérêt de cet ouvrage en péril est historique, artistique et architectural. L’historienne de l’art Caroline Andary-Millot propose une visite commentée de l’édifice dont le contenu est isssu de recherches d’archives provenant essentiellement des archives départementales de l’Hérault.

  • L’association Chemin faisant souhaite montrer ce patrimoine rural méconnu appartenant à un ensemble architectural roman comprenant l’église et le prieuré qui sont dans le même style architectural.

Concours photo

  • Le public est invité à participer à un concours de photographie après la visite commentée. Ce concours est proposé par l’association Chemin Faisant.

Pont roman Chemin des Cazarels, Saint-Jean-de-Cuculles, 34270 Saint-Jean-de-Cuculles 34270 Hérault Occitanie 0659644248 [{« type »: « phone », « value »: « 0659644248 »}] Ce pont, aujourd’hui en péril, appartient à un ensemble architectural roman dont plusieurs vestiges subsistent encore dans la commune. Composé de deux arches, il permettait autrefois de franchir le Yorgues. Son tablier, désormais à l’état de ruine, accueille une végétation méditerranéenne, tandis qu’une partie de ses fondations est encore visible dans l’enrochement du lit de la rivière. – Présence d’un parking chemin des Cazarels à saint-Jean-de-Cuculles)
– Accès difficile pour PMR
Le pont roman du Yorgues à Saint-Jean-de-Cuculles

© Caroline Andary-Millot, association Chemin Faisant, Saint-Jean-de-Cuculles, 2026.

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