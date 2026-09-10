« Le Prieuré de Soussillange et la révolution française ; de la suppression à la postérité », Maison du Patrimoine de Sauxillanges, Sauxillanges

Informations pratiques

« Le Prieuré de Soussillange et la révolution française ; de la suppression à la postérité » Samedi 19 septembre, 18h30 Maison du Patrimoine de Sauxillanges Puy-de-Dôme

Entrée gratuite, dons possibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Dans le cadre des « Journées Européenne du Patrimoine », l’association Pierre le Vénérable a convié Christophe Vezon, auteur du très documenté mémoire de Master « Les réalités architecturales du bâti du prieuré de Sauxillanges XIIe – XVe siècles. Évolutions et transformations architecturales ». Au cours de sa conférence, l’historien de l’Art reviendra sur l’histoire du monastère de Sauxillanges pendant les XVIIIe et XIXe siècles. Il abordera le sujet suivant les trois grands paragraphes :

1. État du prieuré au 18ème siècle : inventaires de 1745 et de 1790

2. Ventes successives révolutionnaires

3. Conséquences sur le parcellaire des privés et de la municipalité.

Cette exploration historique sera organisée dans un bâtiment témoin de cette période mouvementée, l’ancienne Chapelle Clunisienne « Notre-Dame du Bois » . Actuellement ouverte au public sous le nom de Maison du Patrimoine, elle a été privée et utilisée pour de nombreux usages durant de nombreuses années.

Maison du Patrimoine de Sauxillanges 4, place de la LIberté, 63490 Sauxillanges Sauxillanges 63490 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 50 71 13 09 https://patrimoine-sauxillanges.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100069088726356 La Maison du Patrimoine est un excellent point de départ pour comprendre l’histoire Clunisienne et plus largement l’histoire tout court de Sauxillanges.

Ancienne Chapelle Notre-Dame du Bois, elle fait partie des nombreux bâtiments d’un ensemble architectural complexe, qui correspondait à l’imposant prieuré Clunisien fondé au Xe siècle et qui n’a cessé de croître jusqu’au XVe siècle à Sauxillanges.

A l’origine de style roman, La Chapelle Notre-Dame du Bois est reconstruite au XVe donc en style gothique. Elle s’étendait alors entre l’espace réservé au prieur et l’espace claustral, à quelques mètres au Sud Est de l’église priorale.

Vendue de nombreuses fois au cours des périodes révolutionnaires et post révolutionnaires, elle a été utilisée pour de nombreux usages : estaminet, écurie, fabrique de toiles métalliques et maison d’habitation au XIXe siècle. C’est alors que son aspect est fortement remanié par une surélévation de deux niveaux supplémentaires et l’ajout d’un balcon sur la façade Nord. L’espace intérieur est divisé en deux à mi-hauteur, par un plancher et des baies industrielles sont installées dans la partie basse.

L’Association Pierre le Vénérable est fondée en 1987 dans le but de l’acquérir, l’entretenir, la rénover et de l’ouvrir au public comme Maison du Patrimoine. Depuis, tous les étés et sur demande, le reste de l’année, un guide raconte la grande épopée de ces hommes qui à partir d’une villa gallo-romaine, fonderont un centre spirituel renommé et un bourg riche et animé. L’accès à l’ancienne Chapelle est gratuit.

Sauxillanges n’est relié à Issoire par aucun transport en commun. Un parking se trouve à proximité.

L’accès au rez de chaussée est direct et possible aux PMR, par contre les étages non. L’accès au rez de jardin et jardin possible également mais plus compliqué (rampe d’accès fortement inclinée)

Dans le cadre des « Journées Européenne du Patrimoine », l’association Pierre le Vénérable a convié Christophe Vezon, auteur du très documenté mémoire de Master « Les réalités architecturales du bâti…

©Pascal Elisabeth @Julie Baudin