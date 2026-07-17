Le prieuré de Varangéville, Prieuré Saint-Gorgon, Varangéville

Informations pratiques

Le prieuré de Varangéville 19 et 20 septembre Prieuré Saint-Gorgon Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Tour porche du XIe siècle

Visite commentée d’un des plus vieux bâtiments de Lorraine qui a accuelli les reliques de saint Gorgon, puis les reliques de saint Nicolas.

Prieuré Saint-Gorgon 2 rue Jean Jaurès, 54110 Varangéville Varangéville 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est http://www.varangeville.fr Le prieuré de Varangéville a été fondé au VIIIᵉ siècle par les moines de Gorze. C’est un espace historique incluant la tour romane du prieuré (XIᵉ siècle), l’église Saint-Gorgon des XVᵉ et XVIᵉ siècles, les jardins, des puits et le cimetière des « encastrés ».

L’église Saint-Gorgon, de style gothique tardif, est une église-halle : les bas-côtés sont à la même hauteur que la nef, et il n’y a pas de transept. Si les façades apparaissent sévères, l’intérieur révèle une pureté d’architecture et une grande élégance. La date de 1528 est inscrite sur l’une des clefs de voûte. Le mobilier et la statuaire sont particulièrement riches. Sur le mur nord de l’église, dans le cimetière qui servait autrefois aux deux localités de Varangéville et Saint-Nicolas-de-Port, des inscriptions signalent le dépôt ossuaire des défunts retirés du cimetière devenu trop exigu. Ce sont les « encastrés ». Grand parking disponible chemin de la prairie.

Tour porche du XIe siècle

©Etienne Remy