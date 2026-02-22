Le Printemps Biblioposte d’Ajain Ajain

Le Printemps

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Lecture d’albums sur le thème du printemps, pour les enfants à partir de 4 ans et petit goûter.

Participation sur inscription. .

Biblioposte d’Ajain 1 Route de Pionnat Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Printemps

L’événement Le Printemps Ajain a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Grand Guéret